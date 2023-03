Cuba denuncia calúnias em relatório sobre direitos humanos dos EUA

Com o histórico vergonhoso de violar e abusar de seus próprios cidadãos, a nação do norte deveria se abster de estigmatizar os outros, disse o chanceler cubano, Bruno Rodríguez edit

Havana, 21 de março (Prensa Latina) - O chanceler cubano, Bruno Rodríguez, denunciou hoje que é inaceitável a calúnia contra seu país no Relatório de Direitos Humanos de 2022 do governo dos Estados Unidos.

Ele acrescentou em sua conta no Twitter que, com o histórico vergonhoso de violar e abusar de seus próprios cidadãos, a nação do norte deveria se abster de estigmatizar os outros.

"Ele tenta em vão disfarçar seu comportamento intervencionista", acrescentou o ministro das Relações Exteriores da ilha.

O relatório dos Estados Unidos menciona que em "Cuba os tribunais proferiram sentenças de prisão draconianas a centenas de pessoas por protestarem por seus direitos".

Paradoxalmente, o relatório das Nações Unidas de 2022 sobre o assunto explica que os Estados Unidos continuam descumprindo seus compromissos de direitos humanos, especialmente na área de justiça racial, e isso se reflete na incapacidade do país de acabar com o racismo sistêmico vinculado aos legados da escravidão.

Além disso, os EUA continuam registrando as maiores taxas de encarceramento criminal do mundo, com quase dois milhões de pessoas encarceradas ou em prisões estaduais e federais.

Metade dos departamentos de polícia dos EUA se recusa a informar sobre o uso da força, o que torna necessário a coleta e análise de dados não governamentais. Só em 2022, mais de 400 mil pessoas foram mortas pela polícia dos EUA. Per capita, mata três vezes mais negros do que brancos.

Além disso, um grande número de crianças continua encarcerado a cada ano, com mais de 240.000 casos de detenção documentados em 2019, de acordo com um relatório do Sentencing Project.

Um relatório conjunto da Human Rights Watch e da American Civil Liberties Union documenta como os sistemas de bem-estar infantil dos Estados Unidos muitas vezes respondem a circunstâncias de pobreza com punição, acusando as famílias de negligência e separando as crianças de seus pais, em vez de fornecer apoio para ajudar a manter as famílias juntas.

