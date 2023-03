Cubanos elegem novos representantes para o Parlamento

Apoie o 247

247 - Mais de oito milhões de cubanos são convocados às urnas para eleger os 470 deputados à Assembleia Nacional do Poder Popular (Parlamento) de Cuba. Os eleitores da Ilha Caribenha vão eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República e dar continuidade ao desenvolvimento legislativo da Constituição.



O processo eleitoral ocorrerá em 12.427 distritos eleitorais. Foram criadas 23.648 escolas (250 delas especiais) e mais de 200.000 autoridades estarão envolvidas (62.000 círculos eleitorais e mais de 118.000 mesas) no processo eleitoral.



As escolas têm um horário de trabalho das 7h00 às 17h00.



Os candidatos devem obter mais de 50% dos votos válidos expressos para serem eleitos deputados à Assembleia Nacional do Poder Popular.

