Custo de vida no Chile atinge o valor mais alto em quase 30 anos

ARN - O Instituto Nacional de Estatística (INE) do Chile informou nesta quarta-feira (8) que o custo de vida atingiu o valor mais alto registrado no país em quase 30 anos.

O Índice de Preços ao Consumidor subiu 1,2% em maio e registrou alta de 11,5% nos últimos 12 meses. Em abril, a inflação foi de 10,5%, o primeiro recorde de dois dígitos em quase 28 anos, mas pela primeira vez supera os 11,2% de 1994.

Segundo o INE, em maio, entre os itens com aumentos de preços, destacaram-se alimentação e bebidas não alcoólicas (1,8%) e transportes (2,2%).

Em relação ao aumento de produtos específicos, destacaram-se os preços dos refrigerantes, que aumentaram 4,8%, e do pão, 1,6%.

Sobre esta questão, o Ministro da Economia, Nicolás Grau, disse aos meios de comunicação: "A inflação não está subindo. Tivemos uma inflação significativa, mas o aumento da inflação está diminuindo, que é o importante", e acrescentou: "Nós vamos ter um ano de inflação alta, mas o importante é que o aumento da inflação caia no segundo semestre, e a dinâmica aponta nessa direção."

Da mesma forma, o titular da pasta expressou: "Tivemos um ano de 2021 com uma economia bastante superaquecida, crescendo acima do seu potencial, e quando se tem essa situação e se quer controlar a inflação ao mesmo tempo, o natural é que haja um processo de estabilização do superaquecimento, e é isso que estamos experimentando agora", disse ele.

