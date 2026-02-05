Defesa desmente rumores sobre suposta prisão de Alex Saab na Venezuela

247 - Diante das recentes versões divulgadas sobre a suposta captura do empresário Alex Saab na Venezuela pelo Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN), a defesa jurídica do empresário afirmou que seu cliente está em liberdade e em sua residência.

“Os rumores que circulam sobre o senhor Alex Saab não são reais. Ele está tranquilo”, declarou na quarta-feira (4) à rádio La FM o advogado Luigi Giuliano.

Ele acrescentou que “o senhor Saab cumpriu sua agenda pessoal e está junto de sua esposa; portanto, está muito surpreso com esse rumor, razão pela qual pediu à sua equipe jurídica que esclarecesse a situação”. Saab está em sua residência, com a família, em Caracas, completamente seguro, segundo o relato.

As versões sobre a captura de Alex Saab surgiram após uma intensa agenda de aproximações conduzida pela presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, com a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

As acusações criminais contra Saab, que chegou a ser sequestrado e levado para a prisão nos EUA, em 2020, por suposta lavagem de dinheiro, foram arquivadas, em razão do perdão presidencial concedido pelo então presidente dos EUA, Joe Biden.