Delegações internacionais chegam à Bolívia para posse de Paz

247 - A ministra das Relações Exteriores da Bolívia, Celinda Sosa, confirmou nesta quinta-feira (7) que as primeiras delegações internacionais já estão em La Paz para participar da posse do presidente eleito Rodrigo Paz. As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina e pelo canal estatal Bolivia TV.

“Hoje (quinta-feira) recebemos delegações especiais da República da Índia, Bélgica, Espanha, do Ministro das Relações Exteriores do Panamá e dos Emirados Árabes Unidos”, afirmou Sosa em entrevista à emissora pública.

De acordo com a chanceler, novas autoridades estrangeiras devem desembarcar na capital boliviana nesta sexta-feira (8), entre elas o vice-presidente de El Salvador, Félix Ulloa, e a vice-presidente da Costa Rica, Mary Munive Angermüller.

O Ministério das Relações Exteriores da Bolívia enviou cerca de 90 convites oficiais, e até o momento 52 delegações internacionais — representando Estados e organismos multilaterais — confirmaram presença na cerimônia de posse. Entre os confirmados, estão os presidentes da Argentina, Javier Milei; do Paraguai, Santiago Peña; do Uruguai, Yamandú Orsi; do Equador, Daniel Noboa; e do Chile, Gabriel Boric.

Rodrigo Paz, vencedor do segundo turno das eleições realizadas em 19 de outubro, assumirá o cargo neste sábado (9) em cerimônia marcada para o novo edifício da Assembleia Legislativa Plurinacional (ALP), em La Paz. O evento contará com a presença de cinco chefes de Estado, três vice-presidentes, sete ministros das Relações Exteriores e o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Sosa destacou ainda a presença de autoridades como o ministro japonês Takeshi Iwaya e representantes da União Europeia, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e das Nações Unidas (ONU). Segundo ela, “com esse apoio, haverá uma representação de alto nível muito importante para os principais eventos de 8 de novembro”.

Apesar da ampla presença internacional, a ministra informou que o rei Felipe VI, da Espanha — que foi colega de Rodrigo Paz na Universidade Americana — cancelou sua viagem à Bolívia por motivos não especificados.

Os preparativos para a cerimônia seguem intensos no centro político de La Paz, especialmente na Plaza Murillo, onde ficam as sedes do Executivo e da ALP, e que passará a ser o palco principal da posse.

Após o juramento do novo presidente, o Partido Democrata Cristão (PDC), legenda vencedora das eleições gerais, deve anunciar a composição do novo gabinete. A estrutura ministerial será reduzida de 17 para 12 pastas, conforme anteciparam fontes do partido.

Enquanto isso, os ministros do atual governo, do Movimento ao Socialismo (MAS), apresentaram uma renúncia coletiva em sua última reunião de gabinete, segundo informou a ministra da Presidência, María Nela Prada. As renúncias entrarão em vigor assim que o presidente Luis Arce as aceitar formalmente, encerrando o atual ciclo político boliviano.