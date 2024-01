Depois de resistir à investida judicial, Arévalo assume a presidência da Guatemala

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O sociólogo Bernardo Arévalo, 65 anos, assume a presidência da Guatemala neste domingo (14), 145 dias depois de vencer o segundo turno e depois de várias ações judiciais contra ele e repetidos protestos nas ruas. O novo presidente sucede Alejandro Giammattei e quebra uma sequência de quatro governos de centro-direita.

Segundo Jahir Dabroy, coordenador do Departamento de Pesquisa Sociopolítica da Associação de Pesquisa e Estudos Sociais da Guatemala, Arévalo terá a "urgência de reconstruir a institucionalidade do Estado democrático baseado no Estado de Direito, que permita que a população tenha certeza". Os relatos foram publicados na Télam.

continua após o anúncio

"Era uma institucionalidade que já vinha sofrendo erosão significativa, mas que se acelerou durante a gestão de Giammattei. A insatisfação com o Estado estava claramente crescendo, como resultado de não fornecer as garantias necessárias", disse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: