Deputados e comunistas pedem ao governo Boric reforma dos Carabineros após nova repressão a manifestantes

Telsur - Deputados, membros do Partido Comunista do Chile e outros representantes de organizações sociais exigiram do governo do presidente Gabriel Boric uma profunda reforma nos protocolos dos Carabineiros, depois de a instituição policial protagonizar outro forte episódio de repressão na sexta-feira, 18.

Foi mais uma sexta-feira de mobilizações em que os Carabineros reprimiram brutalmente os manifestantes que se reuniram na Plaza de la Dignidad para exigir a libertação dos presos políticos do surto social de 2019; e que se faça justiça a todos os crimes e violações de direitos humanos cometidos durante a ditadura de Augusto Pinochet.



Mais de 30 viaturas policiais, incluindo canhões de água, canhões de gás e caminhões institucionais foram localizados nas proximidades da Plaza Dignidad, onde reprimiram indiscriminadamente os manifestantes, deixando pelo menos dois feridos e três detidos.

🔴Protesta por los #presospolíticos del #EstallidoSocial en #PlazaDignidad. Se registró esta brutal detención donde #carabineros embistió a un manifestante que azotó su cabeza en el pavimento. Luego lo alzaron de inmediato, una maniobra sumamente peligrosa. pic.twitter.com/j5IUiW60hp March 19, 2022

Um dos feridos, aliás, um homem de 65 anos acabou internado com uma lesão no joelho esquerdo e uma contusão occipital, após cair e bater no asfalto em sua fuga de Carabineros.



A isso se somou a dispersão e a violência utilizada por policiais contra pequenos grupos de manifestantes, incluindo jornalistas no exercício de sua profissão.

Con preocupación vemos que el actuar de carabineros no cambia en plaza Dignidad.

Con preocupación vemos que el actuar de carabineros no cambia en plaza Dignidad.

Nuestro gobierno debe exigir cambio en los protocolos de actuación de carabineros, y proponer la transformación profunda de la policía.@gabrielboric @izkia @DrManuelMonsalv@camila_vallejo — Claudia Pascual Grau (@Claupascualgrau) March 19, 2022

Tais episódios provocaram a rejeição de diversos parlamentares, que exigem que o recém-criado Governo do Apruebo Dignidad tome providências sobre o assunto e transforme as ações dos Carabineiros para evitar novos incidentes violentos e violações dos direitos humanos.



Nesse sentido, a deputada Carmen Hertz observou que “é urgente uma profunda reforma nos Carabineros do Chile para impor o cumprimento estrito das normas de respeito aos direitos humanos, uma obrigação incontornável do Estado chileno”.

Lo ocurrido anoche en #PlazaDignidad resulta grave y preocupante; el actuar represivo y violento de carabineros no cambia.

El gobierno debe intervenir ahora ya, actualizar protocolos y avanzar en profunda renovación. No se pueden seguir mandando solos. @izkia @drmanuwa pic.twitter.com/iUFrQC4xyz — Ana María Gazmuri (@AnaMariaGazmuri) March 19, 2022

Por seu lado, a também deputada Lorena Pizarro, exortou o Executivo a "revisar protocolos e pedir explicações para repressões brutais que continuam a atacar o legítimo direito de manifestação em democracia".



Enquanto isso, o prefeito de Recoleta, Daniel Jadue (PC), exortou a atual administração a "intervir civilmente a polícia para que realize seu trabalho de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos. Para não decepcionar o povo!" sentenciado.

Urge reforma profunda en @Carabdechile de Chile a fin de imponer estricto apego a las normas de respeto a los derechos humanos, obligación ineludible del Estado chileno March 19, 2022

Emilia Schneider, também deputada, do partido dos Municípios, afirmou que "as ações excessivas e violentas dos Carabineiros persistem. Nosso governo deve enfrentá-las, não apenas com uma necessária transformação profunda da polícia, mas também modificando protocolos de ação e buscando novas formas de usar e recuperar o espaço público na Plaza Dignidade".



Diante das sucessivas denúncias, a Delegação Presidencial da Região Metropolitana indicou em sua conta oficial no Twitter que solicitou aos Carabineros “uma investigação sobre o ocorrido”. "Nosso compromisso é com o funcionamento da cidade e, claro, com os direitos humanos", disseram.

