Desaprovação de presidente do Equador ultrapassa 70%

247 - Segundo o instituto de pesquisa Ciees, 74% dos entrevistados desconfiam do governo e 69% têm uma imagem negativa de Guillermo Lasso, informa a Telesul.

Um dia antes de o presidente Guillermo Lasso completar seu primeiro ano de mandato, sete em cada dez equatorianos desaprovam a gestão do atual chefe de Estado.

Os resultados da pesquisa realizada pela empresa Ciees, correspondem aos divulgados por várias sondagens que indicam que a desaprovação do presidente Lasso ronda os 70 por cento.

De acordo com o instituto, no decorrer de um ano, a imagem positiva do presidente Guillermo Lasso caiu 36 pontos. Paralelamente, 83% dos consultados têm uma percepção negativa da situação do país.

