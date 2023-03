Díaz-Canel descreve as eleições em Cuba como uma grande festa

Apoie o 247

ICL

Santa Clara, Cuba, 26 de março (Prensa Latina) - O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, descreveu as eleições que hoje se realizam no país como uma festa e um dia de extrema alegria.

"Vamos mais para mais uma nova vitória revolucionária", enfatizou o presidente cubano depois de votar no colégio eleitoral número 1 de Santa Clara, no centro do país.

Díaz-Canel é um dos oito candidatos ao parlamento cubano por esta cidade, capital da província cubana de Villa Clara.

O chefe do Estado cubano destacou que a décima legislatura, nos próximos cinco anos, vai se concentrar, fundamentalmente, em como superar a situação econômica e social que o país atravessa.

"Essa estratégia terá que ser constantemente realimentada à medida que a nação se desenvolve", disse o também primeiro-secretário do Partido Comunista de Cuba.

Apontou que a segunda prioridade será o cumprimento do exercício legislativo e a forma de dar solução e continuidade a tudo o que as pessoas têm levantado nas deslocações dos candidatos a deputados por todo o território nacional.

"É preciso dizer que muitas das coisas que as pessoas levantaram já foram resolvidas, outras foram explicadas porque não puderam ser resolvidas, com base no fato de que sempre que podemos tirar um pouco de um problema é um maneira de impedir que cresçam", enfatizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.