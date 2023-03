Díaz-Canel reafirma compromisso com Cuba e o legado de seus líderes revolucionários

Apoie o 247

ICL

247 - Responsabilidade, esforço, honestidade e visão crítica marcaram o diálogo entre o diretor do canal pan-árabe Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, e o presidente cubano, que realizou nesta terça-feira (21) sua terceira transmissão.

A última parte da entrevista mostrou aos telespectadores o testemunho mais pessoal do chefe de Estado cubano, o respeito pelos líderes do país, a soberania, o valor da família e da amizade, informa a Prensa Latina.

Nunca me permitiria trair a Revolução Cubana, sinto-me obrigado a melhorar, e também me sinto desafiado a ir mais fundo através da crítica e, acima de tudo, com muito sentimento pelo povo, enfatizou o presidenete Díaz-Canel.

Apesar das adversidades, Díaz-Canel endossou a importância do desenvolvimento do país com base em um sistema de governo de ciência e inovação com o objetivo de articular o conhecimento nas universidades e centros de pesquisa com o setor produtivo de bens e serviços.

Nesse sentido, o também primeiro secretário do Partido Comunista de Cuba destacou o trabalho dos grupos temporários para abordar todas as políticas públicas com participação multidisciplinar e a promoção de um pensamento em nível popular, capaz de resolver qualquer problema complexo.

Sobre as prioridades do país, o presidente insistiu na necessidade de continuar a transformação digital da sociedade e avançar na política de comunicação para enfrentar as campanhas midiáticas do imperialismo com conteúdo emancipatório e humanista.

O presidente enfatizou a importância de buscar respostas a partir da essência da Revolução e de um Estado de Direito que defenda acima de tudo a justiça social e permita o aperfeiçoamento do socialismo e a garantia da unidade.

Ele destacou a importância da reativação de programas sociais com o objetivo de melhorar a vida e o bem-estar das pessoas, eliminar as desigualdades e promover mais prosperidade.

Otimista em suas convicções e confiante na vitória, Díaz-Canel dignificou a personalidade de Fidel Castro como um autêntico revolucionário e o considerou uma referência para não desistir diante dos efeitos desestabilizadores da agressiva política imperial contra a nação.

Descreveu o General de Exército Raúl Castro como um guia e pai, que deu continuidade ao legado de Fidel com enorme coerência, modéstia e fidelidade à Revolução.

No momento mais íntimo do diálogo, o presidente cubano expressou satisfação pelo acompanhamento familiar, pelas horas de discussão, reflexão, análise e cobrança.

Nestes minutos de conversa não faltaram referências à amizade histórica com a Argélia, à solidariedade para com a causa palestina e ao repúdio às práticas criminosas e à expropriação das suas terras.

Em sua mensagem aos movimentos de resistência, Díaz-Canel defendeu nunca abandonar o esforço de defender a soberania, a independência e a autodeterminação com a convicção de que um mundo melhor é possível.

Aos meios de comunicação livres, pediu a salvaguarda das raízes dos povos e a promoção de conteúdos emancipatórios e de rejeição da vulgaridade, da banalidade e da colonização.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.