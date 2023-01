Díaz-Canel telefona a Lula e reafirma apoio do povo cubano

Apoie o 247

247 - Nesta segunda-feira (9), o Presidente da República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiterou sua solidariedade ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo brasileiro após os violentos acontecimentos ocorridos no Brasil.

Na conversa, Díaz-Canel ratificou a vontade de promover e aprofundar os laços bilaterais em benefício de ambos os povos, informa o jornal Granma.

Durante a jornada deste domingo, o presidente cubano denunciou pelo Twitter os atos violentos e antidemocráticos que ocorriam no Brasil, com o objetivo de gerar o caos e desrespeitar a vontade popular expressa com a eleição do presidente Lula.

Outros integrantes do governo de Cuba, como o primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz, o chanceler Bruno Rodríguez Parrilla e o membro do Birô Político do Partido Comunista de Cuba Roberto Morales Ojeda também manifestaram seu apoio a Lula e sua rejeição aos atos de violência.

Organizações como a Celac, o Parlamento Europeu e a ALBA-TCP aderiram a esta condenação. Da mesma forma, os presidentes do México, Argentina, Venezuela, Colômbia, Chile, Uruguai, Espanha, França, Portugal, representantes do governo dos Estados Unidos, entre outros, manifestaram seu apoio a Lula.

