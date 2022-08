Dilma manifesta solidariedade a Cristina Kirchner e diz que ela é alvo de 'perseguição judicial e midiática'

Apoie o 247

247 - A ex-presidente Dilma Rousseff (PT), que foi deposta em 2016 por meio de um golpe de Estado, usou as redes sociais para manifestar solidariedade à vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, alvo de um pedido de 12 anos de prisão. No Twitter, Dilma ressaltou que as acusações sem provas das supostas irregularidades alegadas contra Cristina Kirchner teriam ocorrido há mais de 15 anos e que “até hoje, tantos anos depois, nenhum tribunal do país considerou válida qualquer acusação contra ela".

“Trata-se de pura perseguição judicial e midiática. É o método que a extrema direita adota no continente para interditar líderes que vivem no coração do povo”, escreveu Dilma na rede social. “Receba meu apoio e meu carinho, companheira Cristina Kirchner. O povo argentino e o povo latino americano estarão ao seu lado e confio que a corte suprema do seu país não acolherá caso tão escandaloso de abuso judicial”, disse a ex-presidente em outra postagem.

Manifesto minha mais incondicional solidariedade à vice-presidenta da Argentina e presidenta do Senado deste país irmão, @CFKArgentina. Cristina Kirckner é vítima de mais um ato brutal de lawfare e de perseguição política. (segue o fio) CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Dilma Rousseff (@dilmabr) August 23, 2022

Até hoje, tantos anos depois, nenhum tribunal do país considerou válida qualquer acusação contra @CFKArgentina. Trata-se de pura perseguição judicial e midiática. É o método que a extrema direita adota no continente para interditar líderes que vivem no coração do povo. — Dilma Rousseff (@dilmabr) August 23, 2022

