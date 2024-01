Dina Boluarte é agredida em evento no Peru (vídeo)

Apoie o 247

247 - A presidente do Peru, Dina Boluarte, foi alvo de agressões por parte de duas mulheres durante um evento realizado no sábado (20) no distrito de Chiara, na região de Ayacucho, a cerca de 570 km de Lima. O incidente ocorreu durante a cerimônia de colocação da primeira pedra para o asfaltamento de uma estrada na localidade.

Uma das agressoras, identificada como Ruth Bárcena, residente local e viúva de um manifestante que faleceu em meio a protestos contra o governo Boluarte, abordou a presidente na presença do governador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, e puxou os seus cabelos.

continua após o anúncio

O motivo alegado por Bárcena para a agressão foi a busca por chamar a atenção para as mortes ocorridas durante protestos contra o governo de Boluarte. Seu marido, Leonardo Ancco, foi uma das vítimas dos protestos, que resultaram em dezenas de mortes, sendo que ao menos 20 teriam sido provocadas pelas forças de segurança, de acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. "Mataram meu esposo, vou ficar calma?", disse Bárcena ao ser detida.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha sido agredida durante la inauguración de una carretera en Ayacucho. Una mujer, familiar de un fallecido en protestas antigubernamentales, la tiró del pelo. pic.twitter.com/KVNg7teNqd
January 21, 2024

