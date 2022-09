Direita argentina tenta minimizar atentado contra Cristina; Macri diz que "foi um grupo de louquinhos"

Apoie o 247

ICL

RT - O ex-presidente argentino Mauricio Macri minimizou o ataque à vice-presidente Cristina Fernández Kirchner e juntou-se assim à campanha levada a cabo por políticos e jornalistas da oposição, que insistem em minimizar a gravidade de uma tentativa de assassinato pela qual já foram presas quatro pessoas.

"É evidente que foi algo individual por um pequeno grupo de loucos e que não foi politicamente orquestrado", disse o antigo presidente numa entrevista ao canal LN+, depois de ter criticado o governo por culpar a oposição por encorajar o discurso do ódio.

Macri antecipou assim o resultado de um processo judicial no qual a juíza María Elena Capuchetti e o procurador Carlos Rívolo estão investigando a rede de cumplicidade em torno do ataque com a intenção de encontrar os mestres e, se houver, os financiadores da operação.

>>> Leia mais: Argentina investiga possível ligação de sócio de Macri a atentado contra Cristina Kirchner

No dia 1 de setembro, Fernando Sabag Montiel, um homem de 35 anos de idade, tentou assassinar Kirchner enquanto ela cumprimentava os seus simpatizantes reunidos perto da sua casa. O crime não foi cometido porque a arma falhou no disparo.

Macri e a maioria dos representantes da oposição condenaram a tentativa de assassinato, embora outros líderes e jornalistas tenham imediatamente começado a semear dúvidas na opinião pública.

Nesse mesmo dia, por exemplo, o congressista Martín Tetaz insistiu numa entrevista televisiva que não se tratava de um ato de violência política. Apesar de quererem matar um vice-presidente e duas vezes ex-presidente, ele tentou equipará-lo a um problema de "insegurança" como aqueles que qualquer cidadão poderia sofrer.

A deputada provincial Amalia Granata, por sua vez, considerou "uma pantomima" "vitimizar" a vice-presidente, enquanto a deputada Florencia Arietto considerou o ataque "muito estranho" e tentou desacreditar todas as provas apresentadas.

Transição discursiva

Vários jornalistas da oposição também utilizaram as suas redes sociais para promover dúvidas sobre a tentativa de assassinato com declarações fortes como "não acredito nelas de todo", apesar do fato de a investigação judicial ter apenas começado há pouco.

Uma jornalista até culpou o ataque à própria vice-presidente, considerando que não tomou as precauções necessárias para proteger a sua segurança pessoal.

Outro alegou que a violência política na Argentina tinha começado com os governos de Néstor Kirchner e Cristina Fernández (2003-2015), que o que aconteceu foi culpa deles, apesar de ao longo da sua história o país ter tido golpes de Estado desde 1930, bombardeamentos na Plaza de Mayo, guerrilhas, ditaduras e dezenas de milhares de mortos, desaparecidos e encarcerados por razões políticas.

No início, parte da oposição duvidou completamente do ataque e alimentou a ideia de que este nem sequer tinha existido.

Quando as imagens mostraram que Sabag Montiel tinha realmente apontado para Fernández de Kirchner, a oposição começou a dizer que se tratava apenas de uma "pistola de água", que ele não tinha intenção de a matar.

Mais tarde, o juiz e o procurador confirmaram que o homem tinha usado uma pistola com cinco balas carregadas. Depois a versão oposta era que ele era "doido solitário".

Essa teoria também foi demolida com a prisão de quatro pessoas acusadas de diferentes graus de envolvimento: Sabag Montiel é acusado de ser o perpetrador; a sua namorada Brenda Uliarte, a instigadora; a sua amiga Agustina Díaz, cúmplice; e Gabriel Nicolás Carrizo, o alegado líder do grupo que planejou o assassinato fracassado.

Nada aconteceu aqui

Mas, apesar do fato de cada um dos seus argumentos ser demolido pela investigação, a oposição insiste em acomodar a sua narrativa para minimizar a seriedade da tentativa de assassinato.

De fato, durante a entrevista em que Macri se juntou a esta estratégia, comparou as pedras atiradas por vários grupos de manifestantes durante um conjunto de manifestações durante o seu governo com o ataque sofrido pela vice-presidente.

O antigo presidente disse que quando ouviu a notícia, sentiu um "choque" que se transformou em "alívio" quando soube que o assassinato não tinha sido levado a cabo.

"E depois, claro, veio a grotesca reação exagerada, a emissora nacional, o presidente a chamar um feriado, dizendo: 'não nos importamos com a vida das pessoas, é difícil para elas conseguirem pagar as contas, estamos tirando um dia de folga'; de volta para as crianças em casa... Eu disse: 'a mesma coisa outra vez'. E ainda por cima, para nos sobrecarregar com ressentimentos, com mais ódio, culpando-nos", apontou ele.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.