Direita colombiana organiza protestos contra reformas do governo de Gustavo Petro

Reuters - Milhares de pessoas foram às ruas de importantes cidades da Colômbia nesta quarta-feira (15) para protestar contra as reformas sociais e econômicas que o presidente do país, Gustavo Petro, apresentou ao Congresso, políticas que, segundo ele, melhorarão o acesso à saúde e protegerão os direitos das pessoas, mas que os oponentes afirmam que ajudarão criminosos.

As manifestações, organizadas pelo partido direitista de oposição Centro Democrático, foram semelhantes em tamanho às marchas que ocorreram na terça-feira com o incentivo de Petro, onde seus apoiadores ocuparam as ruas para demonstrar apoio às reformas.

Petro - o primeiro presidente de esquerda da Colômbia - apresentou ao Congresso na segunda-feira uma proposta de reforma de saúde, com a qual ele espera tratar doenças de forma rápida e ampliar o acesso a tratamento, aumentar salários nos setores e combater a corrupção eliminando serviços de pagamento intermediário.

O presidente também busca apresentar reformas trabalhistas e previdenciárias, bem como programas para garantir acesso gratuito à educação universitária a estudantes sem recursos para custear sua educação, enquanto entrega subsídios a famílias carentes e idosos pobres.

A oposição colombiana tem criticado as propostas de Petro, dizendo que elas colocam em risco a estabilidade econômica do país e podem mergulhá-lo no caos com mais pobreza.

Assim como as marchas em apoio ao governo na terça-feira, os protestos da oposição ocorreram sem incidentes e foram pacíficos, de acordo com autoridades.

