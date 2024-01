Diretor de entidade sionista da Argentina defende o genocídio do povo palestino por Israel

Apoie o 247

247 - Um diretor da entidade sionista Delegação de Associações Israelitas-Argentinas (DAIA) defendeu o genocídio do povo palestino na Faixa de Gaza ao dizer que "não há civis inocentes" no enclave sitiado.

"Como repetimos incansavelmente, não há civis inocentes em Gaza, talvez apenas crianças menores de 4 anos. Sem piedade para os assassinos de judeus. Nós venceremos", afirmou Sergio Pikholtz, vice-presidente da entidade, em uma postagem no X, na qual anexou um vídeo de um suposto grupo armado palestino.

Diante da rejeição generalizada na rede social, ele deletou seu comentário e mudou sua conta para modo privado, para que agora apenas seus seguidores aprovados possam ver seu histórico de publicações. Após o escândalo, ele foi obrigado a afastar-se imediatamente do cargo.

O exército de ocupação israelita lançou uma guerra em 7 de outubro com o objetivo declarado de acabar com o Hamas, mas em quase três meses não alcançou sua meta e apenas perpetrou um genocídio em Gaza, conforme denunciado por vários países do mundo. (Com informações do RT).

