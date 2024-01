Diretor-geral da PF participa de reunião da Ameripol sobre crise de segurança no Equador e cooperação internacional

Reunião da Comunidade de Polícias das Américas (Ameripol) é coordenada pelo Brasil e conta com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues edit

247 - A Comunidade de Polícias das Américas (Ameripol) realiza nesta sexta-feira (12) uma reunião virtual para discutir a crise de segurança no Equador. Segundo a CNN Brasil, o encontro, conduzido por videoconferência e coordenado pelo Brasil, conta com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também secretário-geral da Ameripol. O objetivo da reunião é promover a troca de informações sobre a situação, compartilhar inteligência entre as equipes conjuntas de investigação da Ameripol e fornecer dados sobre as facções criminosas.

Ainda segundo CNN Brasil, representantes do Ministério do Interior do Equador e o diretor-geral da Polícia do país também participam da reunião, juntamente com os chefes de polícia dos demais países membros da Ameripol, incluindo Argentina, Colômbia, Chile, Costa Rica, Haiti, Honduras, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Suriname, Uruguai e Equador. “Integrantes da Ameripol informaram à reportagem que planos de ação estão sendo estudados para caso o Equador solicite auxílio internacional da rede de polícias”, destaca a reportagem.

A Ameripol, rede de polícias do continente, foi criada em 2007, mas apenas no final do ano passado recebeu reconhecimento internacional com a assinatura do "Tratado de Brasília" por 13 países do continente americano. Atualmente sediada em Bogotá, na Colômbia, a instituição engloba 36 forças policiais de 30 países do continente americano, além de contar com 31 membros observadores representando organismos internacionais e outras forças policiais de diferentes continentes.

