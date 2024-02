Ditadura de Milei deixa 20 jornalistas feridos ao reprimir protestos

Apoie o 247

247 - A polícia da ditadura de Javier Milei na Argentina fez vários dos ataques repressivos contra jornalistas que cobriam os protestos antigovernamentais contra as reformas ultraliberais. Os ataques deixaram pelo menos 20 feridos, segundo informações divulgadas pelo RT.

Na quarta e quinta-feira, foram levadas a cabo violentas repressões contra as milhares de pessoas que foram às ruas repudiar a chamada 'Lei Ônibus', enquanto decorriam os debates na Câmara dos Deputados. Deputados retomaram o debate nesta sexta-feira (2).

O porta-voz do governo Milei, Manuel Adorni, deu nesta sexta-feira uma resposta cínica a um repórter local que lhe perguntou se o governo de Javier Milei queria ou não garantir a liberdade de imprensa no país, após os ataques da polícia.

“Sim, próxima pergunta”, foi a única resposta de Adorni, após a exposição do comunicador Fabián Waldman, que trabalha na rádio local FM La Patriada.

"A ministra da Segurança, Patricia Bullrich, mente: a grande maioria dos trabalhadores da imprensa reprimidos brutal e deliberadamente diante do Congresso estavam identificados com coletes ou camisetas com a inscrição PRESS", escreveu o Sindicato de Imprensa de Buenos Aires nas redes sociais.

La ministra de Seguridad @PatoBullrich miente: la gran mayoría de los trabajadorxs de prensa reprimidos brutal y deliberadamente frente al Congreso estaban identificados con chalecos o remeras con la inscripción PRENSA. pic.twitter.com/BkQvYYY5lk February 2, 2024

