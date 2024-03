Durante cúpula da Celac, Lula e Maduro debatem parcerias, eleições na Venezuela e garimpo ilegal

Apoie o 247

Sputnik - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, conversaram por mais de uma hora, nesta sexta-feira (1º), à margem da 8ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), em Kingstown, capital de São Vicente e Granadinas, no Caribe.

No encontro, que teve a presença do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, os principais temas debatidos pelos mandatários foram o comércio bilateral, parcerias para combater o garimpo ilegal nas regiões fronteiriças e as eleições presidenciais na Venezuela no segundo semestre, segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto.

Maduro afirmou na ocasião que as eleições presidenciais de seu país ocorrerão no segundo semestre, e que haverá observadores internacionais e auditoria para garantir a lisura do pleito. O chefe de Estado venezuelano disse ter articulado amplo acordo com partidos de oposição na Assembleia Nacional.

Ainda de acordo com a nota divulgada pelo Executivo brasileiro, a dívida da Venezuela com o Brasil também foi abordada, "em especial a busca de alternativas para equacionar a questão e ampliar as trocas comerciais bilaterais".

Garimpo ilegal na Amazônia

Os dois países se comprometeram a intensificar as parcerias para combater a exploração ilegal de minério na região de fronteira, em especial nas terras indígenas Yanomami, que abrangem áreas dos dois países, na região amazônica.

A taxa de mortes violentas intencionais de indígenas na região é de 13,1 por 100 mil indígenas, 11% maior do que a média brasileira, que é de 11,8 por 100 mil indígenas.

Desde 2023, o Brasil tem uma ação mais direta no estado de Roraima para levar ações de saúde e ampliar a segurança aos povos indígenas da região.

A Polícia Federal (PF) tem destruído aeronaves e maquinários utilizados para garimpo na chamada Operação Libertação, que visa à interrupção da logística do crime, com foco na inutilização da infraestrutura e materialização das provas sobre a atividade criminosa.

Essequibo fica de fora da conversa

O conflito envolvendo a Venezuela e a Guiana na disputa pelo território de Essequibo não foi tratado na reunião bilateral.

Lula já havia expressado na véspera que o tema pode ser debatido posteriormente, em fórum mais apropriado, e que o Brasil sempre estará disponível para contribuir na perspectiva de promoção e manutenção da paz no continente.

Celac

A 8ª Cúpula dos Líderes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) ocorreu nesta sexta-feira (1º) na ilha caribenha. Participaram da cúpula 33 países da América Latina e do Caribe, além de representantes de países convidados e organismos regionais e internacionais.

