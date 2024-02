El Salvador vota para presidente hoje. Bukele é o favorito com polêmica agenda anticrime

Apoie o 247

247 - Mais de 6,2 milhões de eleitores em El Salvador votarão nas eleições presidenciais, para prefeito e legislativo, neste domingo (4), informa a Sputnik.



O presidente em exercício, Nayib Bukele, contornou os limites constitucionais para concorrer a um segundo mandato de seis anos e espera-se que ele vença.



O companheiro de chapa de Bukele, o vice-presidente Felix Ulloa, prometeu que o governo continuaria sua controversa guerra contra gangues e crimes violentos, que gerou acusações de violações dos direitos humanos, mas também permitiu que o pequeno país centro-americano marcasse 500 dias sem homicídios em dezembro.

Mais de 3.000 observadores foram credenciados para garantir o bom funcionamento das eleições, em El Salvador, confirmou o Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) no sábado (3).

Segundo as últimas pesquisas, Bukele, que faz parte do partido Nuevas Ideas, se posiciona como o preferido do eleitorado, o que o colocaria por mais um período à frente do governo salvadorenho. Uma pesquisa da Universidade Centro-Americana revelou que Bukele tem intenção de voto de 81,9% em território salvadorenho.

"As eleições serão realizadas em regime de emergência. O principal problema dos cidadãos hoje é a economia. A campanha política foi atípica, apenas o partido no poder emitiu propaganda; sabe-se pouco dos candidatos da oposição", disse Eduardo Escobar, diretor, à Sputnik.

