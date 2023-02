Em Caracas, Patrushev destaca resistência a revoluções coloridas

Apoie o 247

CARACAS, 28 de fevereiro (Sputnik) - O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, discutiu em Caracas as perspectivas de cooperação entre a Rússia e a Venezuela por meio dos serviços de inteligência e agências de aplicação da lei. Atenção especial foi dada ao combate às "revoluções coloridas", disse o Conselho de Segurança da Rússia .



Consultas de segurança russo-venezuelanas foram realizadas em Caracas por Patrushev e pelo secretário-geral do Conselho de Defesa Nacional da Venezuela, José Ornelas Ferreira, com a participação de representantes dos ministérios e departamentos de ambos os países.



“Foram consideradas as perspectivas de cooperação bilateral entre os ministérios da Justiça, incluindo a troca de experiências no campo da regulamentação legal das atividades de organizações estrangeiras sem fins lucrativos, interação entre os serviços de inteligência, agências de aplicação da lei, combatendo 'revoluções coloridas', e cooperação no campo da segurança da informação", diz o comunicado.



Os participantes trocaram opiniões sobre a situação das relações internacionais, incluindo a situação na América Latina.



Do lado russo, participaram das consultas representantes do Conselho de Segurança, bem como do Interior, Emergências, Justiça, Relações Rxteriores e Monitoramento Financeiro.

