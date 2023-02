Em carta a Lula, Jamil Chade sugere que o presidente imite Boric e fale mais sobre democracia na América Latina

Artigo do correspondente internacional é publicado com foto de Lula e Nicolas Maduro e critica Nicarágua edit

247 – O correspondente internacional Jamil Chade sugere que o presidente Lula deve adotar a mesma linha do chileno Gabriel Boric e falar sobre democracia e direitos humanos. Numa 'carta a Lula' intitulada 'precisamos falar sobre democracia', a imagem que ilustra o texto é de um encontro entre Lula e o presidente venezuelano Nicolás Maduro, eleito para o cargo que exerce.

"Temos de falar sobre democracia. O senhor pautou sua campanha eleitoral na luta pela preservação e resgate desse valor fundamental. Tínhamos um governo que, ao longo dos anos, minou o estado de direito, profanou a república e transformou as instituições em peças de seu roteiro da construção de um regime autoritário. Milhões de pessoas votaram no senhor com base nesse esforço de frear o desmonte da democracia", escreve Chade.

"Hoje, quando uma democracia está ameaçada em um país, é a democracia em todos os lugares que sofre. Em nosso entorno, vivemos uma encruzilhada e, em locais como Nicarágua, jornalistas, religiosos e oposição passaram a ser alvos de um regime criminoso", aponta.

"Portanto, escrevo esta carta para pedir que o senhor fale de democracia. Explicitamente ou nos bastidores. Mas que não deixe de incluir na agenda de política externa os valores de direitos humanos. Mostre as vantagens de ser uma democracia e como, invariavelmente, é nesse regime de liberdade que prosperidade, aumento da qualidade de vida e criatividade cultural se dão as mãos. Alguns já adotaram essa linha. Gabriel Boric decidiu que falará de direitos humanos e democracia sempre que necessário, independentemente se o violador se diz também de uma suposta ideologia de esquerda ou representa uma ameaça de extrema direita", prossegue.

