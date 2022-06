Em plena campanha eleitoral, ocorre mais um massacre na Colômbia

É o 45º massacre no país desde o início do ano edit

ICL

247 - No momento em que se inicia a campanha eleitoral do segundo turno das eleições presidenciais na Colômbia, o país vive uma situação complexa, com o relato diário de assassinatos de líderes sociais, informa a Telesul.

Segundo a Corporação Legal Yira Castro, já são 5.677 vítimas de desaparecimento forçado em Magdalena.

O Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz) da Colômbia denunciou nesta quarta-feira (1º) um novo massacre na Zona Bananeira do departamento de Magdalena, elevando o total para 45 em 2022.

Segundo o Indepaz, o incidente ocorreu no município de Tucurinca, deixando três pessoas assassinadas. “Um grupo de homens armados entrou na casa e atacou quem estava dentro”, detalha o instituto.

