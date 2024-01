Embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli deixa o posto e vai para o governo de Javier Milei

Apoie o 247

247 - O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, confirmou que deixará o posto para ser secretário de Turismo, Ambiente e Esportes do governo Javier Milei.

Antecessor do presidente ultradireitista argentino, Alberto Fernandez foi quem nomeou Scioli para ser embaixador da Argentina em Brasília (DF). Historicamente, ele é um peronista, um grupo político de oposição a Milei.

Em 2015, Scioli foi o candidato à presidência argentina, mas perdeu para Maurício Macri. Antes, ele governou a Província de Buenos Aires e foi vice-presidente de Nestor Kirchner.

