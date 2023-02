Embratur quer mais voos para Cuba, destino turístico em voga

O presidente da agência quer aumentar voos com escala em Havana e uma nova rota que ligue a capital cubana a Recife edit

247 - A Embratur, presidida por Marcelo Freixo, planeja conversar com companhias aéreas para aumentar a quantidade de voos com escala em Havana, capital de Cuba, informa o Painel da Folha de S. Paulo.

Freixo debateu o assunto nesta quinta-feira (2) com a embaixada cubana e deve levar o tema para executivos da linha aérea TAP em viagem a Portugal. A agência busca novas rotas que saiam de Lisboa e também do Canadá com destino ao Nordeste brasileiro.

O ex-deputado também deve se reunir com representantes da linha aérea brasileira Gol na próxima semana para discutir a criação de um trajeto que ligue Havana a Recife.

