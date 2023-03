Entenda como o ditador Pinochet mudou completamente os rumos na vida do ator Pedro Pascal

Apoie o 247

ICL

247 - Chamando a atenção do público na produção da HBO “The Last Of Us”, o protagonista Joel, vivido pelo ator chileno-americano Pedro Pascal, de 47 anos também roubou a cena durante a apresentação do Oscar 2023.

Não é somente em Hollywood que seu nome ganha cada vez mais destaque e vira aposta dos executivos do alto escalão da Califórnia. Com seu jeito descontraído, o ator também é uma sensação nas redes sociais.

Embora para muitas pessoas Pedro pareça ser um rosto inédito entre tantos atores conhecidos, para outras ele já é figurinha carimbada. O ator nascido em Santiago, no Chile, e crescido em cidades da Califórnia e do Texas, nos EUA, já participou de várias séries conhecidas como “Buffy, a Caça-Vampiros”, “The Good Wife”, “Homeland”, “Graceland” e “Law & Order: Criminal Intent”. Ele também teve destaques interpretando o príncipe Oberyn Martell na quarta temporada de “Game of Thrones”, da HBO, e o agente americano Javier Peña em “Narcos”, da Netflix.

Reportagem do portal G1 destaca que o ator nasceu no Chile mas acabou se mudando para os Estados Unidos, quando era muito pequeno, devido à ditadura de Augusto Pinochet.

Pinochet se tornou o líder do Chile em 1973, antes de ser declarado Presidente da República em 1974 e governar efetivamente como ditador até 1990. Os pais de Pascal - um médico de fertilidade e uma psicóloga infantil - faziam parte do movimento de oposição ao governo.

Mas eles tinham um envolvimento na oposição muito mais profundo. A mãe do astro de ‘The Mandalorian’ era prima de Andrés Pascal Allende, líder do Movimento de Esquerda Revolucionária - que era contrário ao governo militar de Pinochet.

Por isso, o Chile era um lugar muito perigoso para a família de Pascal - que corriam o risco de serem presos, torturados ou mortos. Então, quando o ator tinha apenas nove meses, sua família se refugiou na embaixada venezuelana em Santiago, capital chilena. Assim eles conseguiram escapar e, um tempo depois, passaram um tempo na Dinamarca até irem para os EUA.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.