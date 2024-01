Equador fecha acordo com EUA para aumentar cooperação em segurança e defesa em meio à onda de violência no país

Presidente do Equador, Daniel Noboa, se reuniu com o enviado especial dos Estados Unidos para as Américas, Christopher Dodd, e a Comandante do Comando Sul, Laura Richardson edit

247 - O presidente do Equador, Daniel Noboa, recebeu o enviado especial dos Estados Unidos para as Américas, Christopher Dodd, e a Comandante do Comando Sul, Laura Richardson, no palácio de Carondelet, sede do governo equatoriano. Segundo a CNN Brasil, o encontro teve como destaque a assinatura de um acordo bilateral entre os dois países, visando intensificar a cooperação em segurança e defesa. A reunião contou também com a presença da chanceler equatoriana Gabriela Sommerfeld, bem como ministros ligados à área de segurança.

A crise de segurança no Equador foi desencadeada pela fuga, no início de janeiro, de Adolfo "Fito" Macias, considerado o criminoso mais perigoso do país e líder da facção Los Choneros, de uma prisão em Guayaquil, a maior cidade equatoriana. Desde então, episódios de violência, como ataques com explosivos, a invasão armada do canal TC Televisión em Guayaquil, sequestro de policiais e rebeliões, têm assolado o território equatoriano.

Gabriela Sommerfeld destacou a importância da presença das autoridades americanas como um sinal concreto do apoio dos EUA à administração equatoriana no enfrentamento do conflito armado não internacional contra o terrorismo, tráfico de drogas e crime organizado transnacional. Além do compromisso em fortalecer a segurança, Sommerfeld revelou que o governo equatoriano buscou um aumento no acesso ao mercado norte-americano para seus bens e serviços, visando atrair investimentos e gerar empregos no Equador.

A chanceler equatoriana também anunciou que os dois países concordaram em trabalhar em direção a uma "migração organizada, segura, regular".

