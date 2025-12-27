Equador: Jorge Glas denuncia tratamento degradante e alerta para piora de sua saúde

247 - O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas denunciou publicamente ter sido submetido a tratos degradantes durante seu encarceramento, situação que, segundo ele, provocou a deterioração de seu estado físico. A manifestação ocorreu por meio de uma participação virtual em uma audiência relacionada a um pedido de habeas corpus apresentado por sua defesa, no âmbito de um processo que busca sua transferência para uma unidade hospitalar, informa a Telesur.

O pedido de habeas corpus foi apresentado pelos advogados de Glas, que argumentaram que a realização da audiência de forma remota impediu a verificação adequada de seu estado de saúde. A defesa sustenta que as autoridades desrespeitaram o princípio da “custódia presente”, essencial para o controle judicial efetivo em casos que envolvem riscos à integridade física do preso.

Durante a sessão, a advogada Sonia Vera criticou o uso de audiências virtuais nesse tipo de situação. “As audiências remotas por telemedicina não são a regra, mas uma exceção que deve ser expressamente justificada pelo Estado e ser compatível com o controle judicial efetivo”, afirmou.

Diante da controvérsia, a audiência pública foi suspensa e remarcada para este sábado (27), com a determinação de que o Ministério da Saúde Pública (MSP) participe da nova sessão. A presença do órgão foi considerada indispensável, já que as medidas de precaução solicitadas no processo estão diretamente relacionadas à proteção da vida, da integridade e da saúde do ex-vice-presidente.

Segundo a defesa, os problemas de saúde de Glas teriam sido agravados pela falta de cuidados médicos adequados durante o período de detenção. De acordo com o relato, a assistência prestada não teria incluído sequer procedimentos básicos, como a aferição da pressão arterial ou da saturação de oxigênio.

Jorge Glas está preso desde abril de 2024, acusado de supostos crimes de corrupção, e permanece detido na prisão de El Encuentro, localizada na província de Santa Elena, no litoral oeste do Equador. Seus advogados insistem que as atuais condições de confinamento representam uma ameaça ao direito à saúde e à integridade pessoal do ex-vice-presidente e afirmam que continuarão a solicitar medidas urgentes às autoridades judiciais.