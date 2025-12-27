Equador: Jorge Glas denuncia tratamento degradante e alerta para piora de sua saúde
Ex-vice-presidente afirma que falta de atendimento médico adequado agravou seu estado físico durante prisão em Santa Elena
247 - O ex-vice-presidente do Equador Jorge Glas denunciou publicamente ter sido submetido a tratos degradantes durante seu encarceramento, situação que, segundo ele, provocou a deterioração de seu estado físico. A manifestação ocorreu por meio de uma participação virtual em uma audiência relacionada a um pedido de habeas corpus apresentado por sua defesa, no âmbito de um processo que busca sua transferência para uma unidade hospitalar, informa a Telesur.
O pedido de habeas corpus foi apresentado pelos advogados de Glas, que argumentaram que a realização da audiência de forma remota impediu a verificação adequada de seu estado de saúde. A defesa sustenta que as autoridades desrespeitaram o princípio da “custódia presente”, essencial para o controle judicial efetivo em casos que envolvem riscos à integridade física do preso.
Durante a sessão, a advogada Sonia Vera criticou o uso de audiências virtuais nesse tipo de situação. “As audiências remotas por telemedicina não são a regra, mas uma exceção que deve ser expressamente justificada pelo Estado e ser compatível com o controle judicial efetivo”, afirmou.
Diante da controvérsia, a audiência pública foi suspensa e remarcada para este sábado (27), com a determinação de que o Ministério da Saúde Pública (MSP) participe da nova sessão. A presença do órgão foi considerada indispensável, já que as medidas de precaução solicitadas no processo estão diretamente relacionadas à proteção da vida, da integridade e da saúde do ex-vice-presidente.
Segundo a defesa, os problemas de saúde de Glas teriam sido agravados pela falta de cuidados médicos adequados durante o período de detenção. De acordo com o relato, a assistência prestada não teria incluído sequer procedimentos básicos, como a aferição da pressão arterial ou da saturação de oxigênio.