Equador: Lasso declara "Estado de Exceção" nas províncias de Guayas, Manabí e Esmeraldas para "impor paz e ordem"

Apoie o 247

ICL

ARN - O presidente do Equador, Guillermo Lasso, declarou nesta sexta-feira, 29, um "Estado de Exceção" nas províncias de Guayas, Manabí e Esmeraldas para "impor a paz e a ordem" nessas áreas, que "sentirão o peso da força pública".



Isso foi afirmado pelo presidente em sua conta no Twitter, onde destacou que, nesta situação que começou na sexta à noite, haverá "uma ampla operação coordenada" entre a Polícia equatoriana e as Forças Armadas do país com controles de perímetro, operações especiais e investigação proativa.



“As ruas sentirão o peso de nossa força pública: 4.000 policiais e 5.000 membros das Forças Armadas serão implantados nessas três províncias para impor a paz e a ordem”, disse ele.



O anúncio ocorre em meio a uma onda de crimes e um aumento da violência que, segundo a mídia equatoriana, está prestes a atingir números recordes. Nesse sentido, Lasso sustentou em rede nacional que levará a luta “para o mesmo território” em que os criminosos “tentam se esconder” junto com suas mercadorias.

“O toque de recolher vigorará das 23h00 às 05h00 nas freguesias de Esmeraldas; Eloy Alfaro do cantão de Durán; e Ximena e Pascuales do cantão de Guayaquil por 60 dias”, destacou Lasso.



Da mesma forma, no anúncio televisivo, afirmou que os equatorianos não serão submetidos à violência e por isso decidiu realizar esta operação. Cidades têm sido foco de ataques violentos, como detonações do lado de fora de uma prisão em Guayas ou ameaças de bomba.



"Devemos proteger a vida contra um inimigo implacável que quer testar nossa determinação e vontade, mas que só encontrará a derrota mais absoluta e contundente, porque aqueles de nós que amam a lei sempre serão mais fortes", concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE