Equador: mais de 1750 pessoas já foram presas em meio a onda de violência

Sputnik - A polícia e o Exército do Equador já prenderam 1.753 pessoas entre 9 e 16 de janeiro, incluindo 158 suspeitos de terrorismo, informa o gabinete presidencial do país.

Desde semana passada o país atravessa uma onda de violência após a fuga da prisão de José Adolfo Macias Villamar, também conhecido como Fito, líder da gangue Los Choneros. Fabricio Colon Pico, líder da segunda maior gangue criminosa do país, Los Lobos, também escapou da prisão.Além das 1750 pessoas presas, um total de 645 armas de fogo e 488 explosivos e artefatos explosivos, quase 15 mil cartuchos de munição, 400 veículos, 235 motocicletas e 15 barcos foram apreendidos em 18.108 ações operacionais e 41 operações de grande porte.

Em 8 de janeiro, o presidente equatoriano Daniel Noboa decretou estado de emergência por 60 dias no país, em resposta a diversos incidentes criminais pelo país. Em retaliação, facções criminosas começaram a queimar carros e ônibus e a sequestrar agentes de segurança.

