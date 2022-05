Esquerdista Gustavo Petro chega em primeiro, mas disputará segundo turno com populista na Colômbia

Apoie o 247

247 – O candidato progressista Gustavo Petro, ex-prefeito de Bogotá, obteve 40,4% dos votos na Colômbia e enfrentará, no segundo turno, o populista Rodolfo Hernández, que obteve 28% dos votos e se apresenta como o candidato anticorrupção no país. O candidato oficialista, Federico Gutiérrez, com 23,9% dos votos, não passou para a segunda volta. Hernández, que o superou, tem um discurso misógino e xenofóbico.

O candidato presidencial da Colômbia Gustavo Petro escreveu uma carta de esperança neste domingo de eleições. O líder do Pacto Histórico desponta como o favorito para chegar à Casa de Nariño e, de acordo com as pesquisas realizadas nas últimas semanas, é ele quem comanda a intenção de voto com ampla margem sobre os demais candidatos.

"Hoje eu confio no meu povo. É hora de confiança, convivência e vontade de mudança. Acredito na Colômbia, o sonho pacífico, bonito, justo, cheio de trabalho e conhecimento. Acredito que é hora de realizar sonhos. De vocês. Gustavo Petro", diz a carta de Petro, postada em seu Twitter.

