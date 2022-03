Estudantes chilenos protestam na capital por aumento do auxílio alimentação

Apoie o 247

ICL

(Reuters) – Milhares de estudantes marcharam pela capital do Chile, nesta sexta-feira, exigindo auxílios alimentares maiores, na primeira manifestação organizada durante o governo do antigo líder de protestos Gabriel Boric.

A polícia atirou contra um estudante, que estava em condição estável após ser tratado em um hospital, disse o subsecretário do Interior, Manuel Monsalves, em entrevista coletiva. Monsalves afirmou que haveria uma investigação sobre o tiro.

Cerca de 640.000 estudantes que recebem 32.000 pesos chilenos (41 dólares) por mês de auxílio alimentação querem que esse valor aumente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embora os protestos tenham sido majoritariamente pacíficos, a polícia usou canhões de água, e agitadores encapuzados vestidos de preto começaram incêndios e vandalizaram pontos de ônibus. Eles também atacaram um caminhão da Força Aérea Chilena que estava preso no trânsito com pedras e canos de metal. O governo confirmou que três integrantes da Força Aérea ficaram feridos e estavam sendo tratados em um hospital.

A manifestação foi menor que os protestos violentos na capital chilena em 2019, que levaram ao desenvolvimento de uma nova Constituição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com um ex-líder estudantil no comando do governo, os manifestantes afirmaram que tanto polícia quanto estudantes se contiveram um pouco mais, apesar dos incidentes de violência.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE