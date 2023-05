EUA dão mais dinheiro à oposição de extrema direita venezuelana

Apoie o 247

247 - A direita venezuelana recuperou o controle das contas bancárias da Venezuela nos EUA, informa a Bloomberg.

A decisão do Departamento de Estado dos EUA encerra um bloqueio causado por alegado vazio na liderança da oposição. As contas possuem aproximadamente US$ 347 milhões, disseram as fontes

A oposição conta com os fundos para financiar suas operações desde 2019, mas não conseguiu acessá-los após a destituição de Juan Guaidó como seu presidente reconhecido no início deste ano. O governo de Caracas está impedido de acessar o dinheiro por causa das sanções dos EUA.

Nas últimas semanas, o Departamento de Estado certificou funcionários da oposição para recuperar o acesso. Não está claro se a oposição também terá permissão para entrar em propriedades diplomáticas nos EUA, às quais perderam o acesso em fevereiro.

O governo do presidente Nicolás Maduro classifica a decisão do governo estadunidense como roubo.

