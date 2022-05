EUA designam Colômbia como aliado importante fora da Otan

Apoie o 247

ICL

TASS - O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conferiu formalmente à Colômbia o status de importante aliado fora da Otan.

"Pela autoridade investida em mim como Presidente pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, incluindo a seção 517 da Lei de Assistência Externa de 1961, conforme emenda (22 U.S.C. 2321k), eu, por meio deste documento, designo a Colômbia como um importante aliado não-OTAN dos Estados Unidos para os propósitos do Act e da Lei de Controle de Exportação de Armas (22 U.S.C. 2751 et seq.)", diz a Determinação Presidencial.

Biden anunciou sua intenção de conferir o status relevante à Colômbia em março deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Este status destaca as estreitas relações entre os países e proporciona aos parceiros estrangeiros de Washington certas vantagens no comércio de defesa e na cooperação de segurança, mas não implica nenhuma obrigação de segurança do lado norte-americano para qualquer Estado designado como o maior importante não-Otan, disse o Departamento de Estado dos EUA em seu website. Cerca de vinte países possuem atualmente esse status.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE