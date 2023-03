EUA dizem que são necessários mais recursos para combater a desinformação da Rússia na América do Sul

A comandante-geral do SOUTHCOM, Laura Richardson, disse que a Rússia tem uma “extensa campanha de desinformação” e acordos de mídia com 11 países da região edit

WASHINGTON, 23 de março (Sputnik) – O Comando Sul dos Estados Unidos disse na quinta-feira que poderia usar recursos adicionais para combater a desinformação russa em sua área de responsabilidade.

“Eu poderia usar recursos adicionais para combatê-la. Podemos fazer muito mais nesta região e um pouco ajuda muito com nossos parceiros”, disse a comandante-geral do SOUTHCOM, Laura Richardson, em uma audiência do Comitê de Serviços Armados do Senado.

Richardson disse que a Rússia tem uma “extensa campanha de desinformação”, acordos de mídia com 11 países da região e milhões de seguidores de seus meios de comunicação, RT en Espanol e Sputnik Mundo.

Ela acrescentou que as atividades de mídia da Rússia minaram as democracias e desafiaram a credibilidade dos EUA.

As autoridades russas repetidamente criticaram as acusações contra a Sputnik e o RT e criticaram as tentativas ocidentais de pressionar esses veículos como atos contrários às suas proclamações em favor da liberdade de imprensa.

