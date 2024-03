EUA dizem que seus cidadãos devem sair do Haiti após fuga em massa de prisão

Governo do Haiti declarou estado de emergência na noite de domingo líderes de gangues exigem a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry edit

Reuters - Os Estados Unidos pediram que seus cidadãos saiam do Haiti “o mais rápido possível”, após a violência se agravar durante o fim de semana, com mais 15 mil pessoas fugindo dos conflitos e homens armados libertando milhares de detentos na maior prisão do Haiti.

Os EUA, casa de mais de um milhão de haitianos, disse que sua embaixada oferecerá apenas operações limitadas na segunda-feira. O Canadá afirmou que fechará temporariamente a sua embaixada.

O governo do Haiti declarou estado de emergência na noite de domingo, após conflitos violentos na capital danificarem as comunicações e levarem a uma fuga da prisão, com o líder de uma grande gangue tentando derrubar o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro Ariel Henry, que não foi eleito e chegou ao poder depois de o último presidente do país ter sido assassinado, recentemente viajou ao Quênia para fechar um acordo para que forças quenianas liderem uma missão ratificada pela ONU para combater as gangues do Haiti.

A ONU estima que quase 15 mil pessoas foram forçadas a fugir entre quinta-feira e sábado da semana passada, incluindo algumas que já estavam em campos improvisados para refugiados que foram organizados em escolas, hospitais e praças da capital.

A ONU estimou mais cedo neste ano que mais de 300 mil pessoas fugiram de suas casas por causa da piora do conflito entre gangues, que matou quase 5 mil pessoas ano passado.

