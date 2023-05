EUA não conseguiram influenciar eleições no Paraguai, diz embaixador russo

As tentativas dos Estados Unidos de interferir na campanha eleitoral não afetaram os resultados das eleições presidenciais no Paraguai, disse o embaixador russo no país edit

Sputnik - As tentativas dos Estados Unidos de interferir na campanha eleitoral não afetaram os resultados das eleições presidenciais no Paraguai, disse o embaixador russo no país, Aleksandr Pisarev, à Sputnik.

O Paraguai realizou suas eleições presidenciais no domingo (30). Elas terminaram com sucesso para o partido governista Colorado, que nos últimos 70 anos perdeu a eleição apenas uma vez, em 2008.

"O presidente eleito Santiago Peña era o principal favorito na corrida presidencial, portanto, não há nada de surpreendente no resultado disponível. Entretanto, a diferença entre os candidatos foi um pouco maior do que os especialistas haviam previsto. As forças de oposição não conseguiram se unir e se opor ao partido governista de forma alguma", disse Pisarev.

Além de seu sucesso na corrida presidencial, o Colorado também conquistou maiorias em ambas as câmaras do Congresso nacional.

O embaixador observou também que, embora o mesmo partido permaneça no poder, mudanças significativas devem ser esperadas no Executivo, já que Santiago Peña é da coligação Honra Colorado, em oposição ao presidente em exercício, que pertence à coligação Força República.

"Gostaria também de salientar que as tentativas dos Estados Unidos de intervir na competição eleitoral não tiveram impacto sobre os resultados. Horacio Cartes, o presidente em exercício do Colorado, era conhecido por ser o principal alvo de seus ataques. As sanções dos EUA não impediram a vitória de seu partido e de seu apoiador Santiago Peña. O povo do Paraguai teve a última palavra na campanha e expressou sua vontade claramente", enfatizou Pisarev.

