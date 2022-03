Evo: há uma "rebelião democrática" na América Latina e estão de volta "o kirchnerismo, o chavismo, o Lula"

Afirmação do ex-presidente boliviano foi feita durante um evento de comemoração dos 37 anos do partido Movimento para o Socialismo (MAS)) edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente da Bolívia Evo Morales afirmou que uma “rebelião democrática" está em curso na América Latina e previu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vencerá o pleito presidencial de outubro no Brasil. "Sinto que na América Latina há uma rebelião democrática", disse Morales nesta terça-feira (29), em Oruro, durante um evento de comemoração dos 37 anos do partido Movimento para o Socialismo (MAS), de acordo com o UOL.

"Ganhamos no Peru, uma salva de palmas para o irmão Pedro Castillo (...) Ganhamos no Chile. Espero que nada aconteça na Colômbia, se nada acontecer, na Colômbia vai ganhar um partido de esquerda pela primeira vez com o irmão (Gustavo) Petro", disse Morales. "Imaginem, voltam os tempos do kirchnerismo, do chavismo, do Lula. Não estamos sozinhos",completou.

Morales também destacou que "os Estados Unidos continuam a perder" em função do fim da guerra fria e pelo fato de não existir mais o Grupo de Lima "para atacar" o falecido presidente venezuelano, Hugo Chávez, ou o atual mandatário venezuelano, Nicolás Maduro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE