Evo Morales diz que dez anos de prisão foi pouco para a golpista Jeanine Anez

ARN- Evo Morales afirmou que "dez anos de prisão é uma sentença benigna em relação aos danos que causaram à democracia".

O Tribunal Penal Anticorrupção de La Paz condenou nesta sexta-feira o ex-presidente de fato da Bolívia a dez anos de prisão pelo caso "Golpe II", em uma votação que foi dada por unanimidade e que terá efeito imediato.

Após a condenação de Jeanine Áñez, a líder do partido governista Movimento para o Socialismo (MAS) comemorou: " Apesar das mentiras, chicanas e até ações para dizer que ela estava doente ou prestes a morrer, a justiça decidiu que Añez e seus cúmplices agrediram o poder com um golpe de estado" , disse ele através de sua conta no Twitter.

A sentença judicial foi imediatamente questionada pela oposição boliviana e também celebrada pelo partido no poder, embora o governo também avance nos próximos dias para especificar uma sentença mais dura.

Em novembro de 2019, foi realizado o segundo turno das eleições presidenciais na Bolívia, que, segundo dados oficiais, resultou na reeleição de Morales. Alegações de fraude por parte da oposição levaram a protestos de rua envolvendo políticos da oposição que duraram vários dias.

Após vários dias de tensão e perdendo o apoio das Forças Armadas e da Polícia Boliviana, Morales apresentou sua renúncia . Todos os dirigentes do MAS que ocupavam cargos na linha sucessória renunciaram, como denunciaram, pressionados pela violência desencadeada contra eles e suas famílias. Finalmente, o cargo foi ocupado por Áñez, que na época era o segundo vice-presidente da Câmara dos Senadores.

A sentença contra Áñez

O ex-presidente foi acusado de terrorismo, sedição, conspiração e ações irregulares para assumir a presidência . O Ministério Público pediu 15 anos de prisão na audiência de segunda-feira desta semana pelos crimes de violação de deveres e resoluções contrárias à Constituição e às leis. Finalmente, a Corte concordou com o Ministério Público, embora tenha dado 10 anos.

Áñez deve cumprir sua pena no Centro de Orientação Feminina de Miraflores. Também foram conhecidas outras condenações por este caso, como o ex-comandante-chefe das Forças Armadas, Williams Kaliman, e o ex-comandante-chefe da polícia, Vladimir Calderón, ambos condenados a 10 anos.

Enquanto isso, os ex-comandantes das Forças Armadas Jorge Elmer Fernández e Sergio Orellana foram condenados a quatro anos de prisão, o ex-comandante do Exército Pastor Mendieta foi condenado a três anos e o ex-chefe de gabinete Flavio Gustavo foi condenado a dois anos. Todos os condenados devem cumprir sua pena na Penitenciária de San Pedro. Servir para que nunca, por qualquer motivo, uma pessoa se intitule presidente do país”, disse.

Resposta da Human Rights Watch

A ONG Human Rights Watch (HRW) expressou preocupação com "a forma como os processos criminais contra o ex-presidente foram conduzidos", disse o pesquisador da Human Rights Watch (HRW) para a América Latina, César Muñoz.

“Qualquer investigação criminal deve ser feita de acordo com o devido processo, incluindo a presunção de inocência, e ser realizada de acordo com os padrões estabelecidos pelo direito internacional”, indicou por meio do Twitter.

Apesar disso, ele destacou que "o sistema judicial boliviano sofre interferência política há anos" e reclamou com o presidente Luis Arce sobre a falta de progresso na reforma judicial. "Os governos se aproveitaram de sua falta de independência e debilidades estruturais: tanto o de Evo Morales quanto o de Jeanine Áñez promoveram acusações infundadas contra rivais políticos", disse..

