Ex-militar da Colômbia é condenado à prisão perpétua pelo assassinato do presidente haitiano

247 - O ex-oficial militar colombiano Mario Antonio Palacios, de 45 anos, foi condenado à prisão perpétua nesta sexta-feira (1) por conspirar com outras pessoas para assassinar o então presidente haitiano Jovenel Moïse, em 7 de julho de 2021, em Porto Príncipe. Na época, o então governante pretendia apertar as investigações contra pessoas ligadas ao narcotráfico.

As apurações indicaram que mercenários mataram a tiros o presidente em sua residência privada, sem a intervenção de seus guarda-costas, de acordo com a agência AFP. O Ministério Público afirmou que, naquele dia, Palacios estava na casa de Moïse, onde roubou dinheiro e joias.

A Justiça dos Estados Unidos acusou 11 pessoas neste caso e reivindicou jurisdição porque parte do plano foi tramado na Flórida.

Até agora, cinco pessoas foram condenadas à prisão perpétua: Palacios; o haitiano-americano Joseph Vincent; Rodolphe Jaar, empresário haitiano-chileno; o ex-senador Joseph Joel John; e Germán Rivera, oficial reformado do Exército colombiano.

