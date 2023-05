Ex-presidenciável que prometeu 'matar 100 mil brasileiros' é detido no Paraguai

Apoie o 247

247 - Ex-candidato à Presidência do Paraguai pelo partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas foi preso em San Lorenzo, no Departamento Central do país. O ex-postulante, terceiro colocado no último domingo (30), com 23% dos votos, fazia uma transmissão ao vivo de sua ida a Assunção, capital paraguaia, e depois foi visto dentro de um carro-patrulha como detido, mas sem ter sido algemado.

Segundo o comandante da Polícia Nacional, Gilberto Fleitas, a prisão foi consequência de perturbação do sossego público. Conhecido por posições extremistas, ele também comandou protestos para questionar o resultado da eleição. A informação foi publicada nesta sexta-feira (5) pelo jornal paraguaio Última Hora.

O líder do movimento Cruzada Nacional havia denunciado fraudes nas eleições do último domingo (30).

O vencedor da eleição foi o economista Santiago Peña, de 44 anos, ao conseguir 43% dos votos. Ele é do Partido Colorado, sigla conservadora de direita.

Segundo colocado, com 27%, esteve Efraín Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico - o candidato fez parte de uma coligação de centro-esquerda.

'Genocídio de brasileiros'

Em 2019, Paraguai Cubas prometeu matar "100 mil brasileiros bandidos" durante a ação de policiais paraguaios na fazenda de um brasileiro no município de Minga Porã, Departamento do Alto Paraná, contra a exploração ilegal de madeiras. Atualmente mais de 1 milhão de cidadãos de origem brasileira moram em território paraguaio.

