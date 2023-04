Ex-presidente do Peru Alejandro Toledo se entrega às autoridades dos Estados Unidos

Toledo foi condenado no Peru no caso Interoceânico edit

247 - O ex-presidente peruano Alejandro Toledo colocou-se à disposição das autoridades dos Estados Unidos e, assim, iniciou seu processo de extradição para o Peru, onde enfrentará uma investigação sobre o caso Interoceânico.

Toledo foi acusado no Peru de ter recebido propina em troca da concessão da rodovia Interoceânica Sul à empresa Odebrecht durante seu mandato. O político está foragido da Justiça peruana nos Estados Unidos desde 2017.

Os pagamentos a Toledo começaram em 2005, quando se aproximava do fim de seu governo (2001-2006), e continuaram até meados de 2008, em plena gestão de seu sucessor, Alan García (2006-2011).

Antes de se entregar às autoridades dos Estados Unidos, Toledo confirmou que iria comparecer perante o Tribunal de San José. Ele também pediu às autoridades peruanas que lhe concedessem prisão domiciliar.

"A única coisa que peço, e faço publicamente, dado o meu estado de saúde, é que me dêem prisão domiciliária ou situação semelhante à do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ele não pode viajar", disse Toledo. (Com informações do La República).

