Ex-presidente uruguaio, Mujica declara apoio a Gustavo Petro, candidato à presidência da Colômbia

ARN - O ex-presidente do Uruguai José "Pepe" Mujica enviou um recado aos colombianos antes das eleições presidenciais que acontecem neste domingo (19). O uruguaio pede votos para o candidato do Pacto Histórico, Gustavo Petro .

“Peço a vocês que joguem duro, porque às vezes os povos sem perceber votam contra si mesmos, para votar em Petro porque ele é um fio de esperança para a sociedade colombiana e para os povos, especialmente os humildes e a classe média da América Latina”, disse Mujica na mensagem que Petro partilhou nesta quarta-feira (15) nas suas redes sociais.

Segundo o ex-presidente uruguaio, “a Colômbia tem uma natureza maravilhosa” e “é inconcebível que essa gigantesca massa de pessoas sofra tanto”.

Não é a primeira vez que Mujica se declara a favor do candidato do Pacto Histórico. No início deste mês, um fragmento de um vídeo se tornou viral, cuja data de gravação é desconhecida, no qual enfatiza a necessidade de paz para a população colombiana.

“Guardo em minha biblioteca um lápis com a casca de uma bala simbolizando a assinatura do Acordo de Paz . Haverá um acordo de paz no coração dos colombianos? Será possível? É uma necessidade histórica”, disse o ex-presidente naquele vídeo.

Antes do primeiro turno, Mujica afirmou que "na figura de Petro não há homem fundamental, há uma causa fundamental que é coletiva" e destacou que "quando se elege um presidente, não se elege um mago" e por isso “temos que acompanhá-lo e lutar por um projeto coletivo”.

“São muitos os custos que a história da Colômbia pagou com um processo ininterrupto de guerra que começou com a morte de (Jorge Eliecer) Gaitán , e que lhe custou um sacrifício social impossível de medir. É hora de a Colômbia lutar por um pouco de paz, esperança e saída”, disse o ex-presidente uruguaio no início de maio.

Durante seu governo (2010 - 2015), Mujica participou ativamente de diferentes instâncias de trabalho para a consolidação do processo de paz na Colômbia.

Em 2017, chefiou o mecanismo internacional de verificação e acompanhamento para a implementação do acordo de paz entre o governo colombiano e as FARC, juntamente com o ex-presidente espanhol Felipe González.

A Comissão de Acompanhamento, Promoção e Verificação da Implementação (CSIVI) do acordo de paz é responsável por supervisionar o cumprimento do acordado pelas partes.

