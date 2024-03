Explode a violência de gangues no Haiti durante viagem de premiê ao Quênia

Apoie o 247

247 - Uma onda de pânico tomou o centro de Porto Príncipe nesta quinta-feira, em meio a um surto de violência marcado por tiroteios e barricadas improvisadas, com atos reivindicados pelo líder de uma gangue, que afirmou estar protestando contra as autoridades. Os episódios violentos ocorreram no mesmo dia em que o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, chegou ao Quênia para negociações sobre o destacamento de uma missão multinacional de segurança apoiada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

De acordo com relatório da ONU, divulgado em janeiro, foram denunciadas 4.789 vítimas em 2023, o que representou uma proporção de 40,9 homicídios por 100 mil habitantes, frente aos 2.183 registrados em 2022 (18,1 homicídios por 100 mil habitantes). O número de sequestros aumentou para 2.490, 83% mais que em 2022. Entre 1º de outubro e 31 de dezembro, as autoridades registraram 1.432 homicídios, em comparação com as 673 vítimas reportadas no mesmo período do ano anterior. A quantidade de vítimas de sequestro passou de 391 para 698.

Nesta quinta (29), ao meio-dia, a maioria das instituições e comércios da cidade estava fechado, e milhares de pessoas voltaram às suas casas usando transporte público ou caminhando em busca de abrigo, de acordo com testemunhas locais. A companhia aérea haitiana Sunrise Airways paralisou os voos após o aumento da violência no país, afirmou um porta-voz da empresa.

“Decidimos colocar nosso destino nas nossas mãos. A batalha que estamos realizando não apenas derrubará o governo Ariel. É uma batalha que mudará todo o sistema”, afirmou o ex-policial e líder de gangue, Jimmy Cherizier, conhecido como “Churrasco”.

* Com informações da Reuters

