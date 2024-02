'Faça a Argentina grande novamente': Milei repete slogan político de Trump (vídeos)

Apoie o 247

Sputnik - O presidente da Argentina, Javier Milei, deixou ainda mais clara sua simpatia pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump durante a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC, na sigla em inglês), organizada pela União Conservadora Americana (ACU, na sigla em inglês).

"Não vamos nos render até fazermos a Argentina grande novamente!", disse o presidente argentino.

"Viva a liberdade, caramba!", exclamou Javier Milei em Washington.

Desta forma, o recém-eleito presidente adotou o mesmo slogan político que o republicano Donald Trump, "Make America Great Again" (Faça a América Grande Novamente, em tradução livre), mas adaptando para "Make Argentina Great Again".

Além disso, no mesmo evento, Trump e Milei realizaram um encontro, como pode ser visto em diversos vídeos que circulam nas redes sociais. Nas imagens, os dois políticos apertam as mãos e se abraçam, e em algum momento Trump diz: Torne a Argentina grande novamente!

O encontro entre os dois aconteceu durante o terceiro dia da Conferência de Ação Política Conservadora, evento que começou em 1974 e se tornou um importante ponto de encontro para os conservadores de todo o mundo.

Em novembro de 2023, Donald Trump parabenizou Javier Milei por sua vitória nas eleições presidenciais argentinas: "Parabéns a Javier Milei pela grande campanha à presidência da Argentina. O mundo inteiro estava assistindo! Estou muito orgulhoso de você. Você vai dar a volta por cima em seu país e vocês realmente vão fazer a Argentina grande novamente!".

