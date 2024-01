Filho de brasileiro denuncia sequestro do pai no Equador: “nos ajudem”

Gustavo, filho do brasileiro identificado como Thiago Allan Freitas, usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (9), para pedir ajuda edit

247 - Gustavo, filho do brasileiro identificado como Thiago Allan Freitas, usou as redes sociais, na noite desta terça-feira (9), para pedir ajuda e denunciar que o pai foi sequestrado no Equador. O jovem pediu aos seguidores da churrascaria de Thiago no Instagram para pagar o resgate. >>> Chefe das Forças Armadas do Equador afirma que grupos terroristas são os alvos das ações militares

No vídeo postado nas redes, Gustavo diz que qualquer quantia é válida: “Meu nome é Gustavo, eu sou filho de Thiago. Meu pai foi sequestrado nesta manhã. Já enviamos todo o dinheiro que tínhamos. Não temos mais. Por isso, recorro a vocês, que me ajudem com o que têm, com qualquer valor, é muito bem-vindo. Se é US$ 1, US$ 2, precisamos de verdade. Estamos desesperados. Não temos como fazer. Já pagamos US$ 1,1 mil, mas estão pedindo US$ 3 mil. Peço que nos ajudem. Muito obrigado”, diz o jovem.

De acordo com informações do Metrópoles, o Itamaraty informou, por meio de nota, que tem acompanhado a situação no Equador e mantém contato com os familiares de Thiago.

“Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada em Quito, acompanha com atenção a denúncia de sequestro de cidadão brasileiro no Equador, mantém contato com seus familiares e busca apurar as circunstâncias do ocorrido junto às autoridades locais”, diz a nota.

