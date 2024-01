FMI elogia regime de MIlei na Argentina

Apoie o 247

247 - A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, manifestou nesta terça-feira (16) no Fórum Econômico Mundial de Davos que observam-se “progressos em todos os frentes” da economia argentina desde que assumiu o presidente de extrema direita, Javier Milei.

O regime de Milei vem implementado seu chamado "plano motosserra" contra os gastos públicos na Argentina, que desmonta o Estado e fortalece o mercado financeiro.

Questionada sobre as medidas tomadas pelo presidente argentino, Georgieva respondeu: “até agora, tudo bem”, de acordo com informações da agência Télam.

“O que esta administração está fazendo é corrigir de forma muito agressiva algumas das deficiências que todos vemos. No fiscal, gasta-se mais do que se pode. As reservas estão vazias. Assim, estamos vendo progressos em todos esses frentes”, indicou ela à agência Bloomberg.

Ao mesmo tempo, Georgieva afirmou que ao FMI interessa “profundamente” que a Argentina proteja a população mais vulnerável enquanto prossegue com suas “reformas muito audaciosas”.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou em comunicado na semana passada que chegou a um entendimento com a Argentina sobre políticas para gerar estabilidade econômica no país. A Argentina poderia ter acesso a aproximadamente US$ 4,7 bilhões, de acordo com o comunicado.

Está previsto que Georgieva se reúna hoje em Davos com o chefe de Gabinete, Nicolás Posse, e com o ministro da Economia, Luis Caputo.

