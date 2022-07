Fórum Empresarial Cuba-México termina com assinatura de acordos

A sessão inaugural contou com a presença do presidente Miguel Díaz-Canel edit

247 - O Fórum Empresarial Cuba-México se encerra nesta sexta-feira (15) com a assinatura de acordos após duas rodadas de negociações, nas quais foram analisadas as oportunidades de ampliação das relações econômicas, comerciais e financeiras, informa a Prensa Latina.

O último dia do encontro também proporcionará aos participantes a oportunidade de visitar a Zona Especial de Desenvolvimento de Mariel, onde estão localizadas três das 11 empresas mexicanas que operam na ilha (quatro associações econômicas internacionais, cinco joint ventures e duas com capital mexicano.

A sessão inaugural contou com a presença do presidente Miguel Díaz-Canel, do primeiro-ministro Manuel Marrero, do vice-primeiro-ministro Ricardo Cabrisas e, do lado mexicano, do subsecretário de Indústria e Comércio, Héctor Guerrero.

Mais de 100 empresários da nação asteca e cerca de 150 cubanos participaram do encontro, que recebeu uma atualização sobre a economia cubana e soube que no primeiro semestre de 2022 ela continua em processo de recuperação gradual.

O chefe de Economia e Planejamento, Alejandro Gil, ofereceu aos empresários do país vizinho um panorama da economia cubana em 2021 e 2022, e explicou que seu país está em recuperação gradual há quatro trimestres consecutivos.

