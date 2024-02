Frente Ampla continua liderando pesquisa eleitoral no Uruguai

Apoie o 247

Prensa Latina – Faltando oito meses para as eleições nacionais, a Frente Ampla (FA) tem a preferência da maioria do eleitorado uruguaio, segundo pesquisa da publicação Portal Montevidéu.

“Se as eleições nacionais se realizassem hoje, em que partido votaria?” - foi a pergunta feita aos internautas, de 23 a 30 de janeiro, período em que foram contabilizadas 20.618 interações, segundo a fonte.

Segundo os dados da pesquisa, a FA venceria em outubro de 2024 com 48,96 por cento dos votos, muito superior aos 39,01 por cento que alcançou em 2019, quando venceu o primeiro turno, mas como não alcançou 50 por cento dos votos, foi necessário um segundo turno, no qual Luis Lacalle Pou se tornou presidente, defendido por uma coalizão de partidos de direita que permanece até hoje.

O Partido Nacional do presidente obteve 22,34% na pesquisa do Portal Montevidéu.

Entre os partidos da coalizão governamental, o Colorado teve uma ligeira recuperação e somou 10,22% das preferências.

