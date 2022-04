Gabriel Boric: "devemos parar de pensar que responsabilidade fiscal é uma questão de direita"

Apoie o 247

247 - O presidente do Chile, Gabriel Boric, iniciou neste domingo (3) agenda na Argentina, onde se encontra com o presidente Alberto Fernández. Em entrevista ao jornal Clarín, Boric defendeu a responsabilidade fiscal do governo. "Aqui na esquerda temos que parar de pensar que responsabilidade fiscal é uma questão de direita. A responsabilidade fiscal deve ser uma política de Estado porque é também o que garante que se possa realizar os processos de reforma", disse Boric.

O presidente chileno disse também que seu governo será "muito responsável" ​​com a política fiscal. "E isso não implica na lógica da austeridade e do corte dos direitos sociais, mas sim, para garantir os direitos sociais no Chile temos que apontar para a convergência fiscal. Que significa isso? Ter uma relação entre o que produzimos e uma dívida que seja sustentável ao longo do tempo. Isso não é uma política de direita, é uma política de Estado. E que eu, como pessoa de esquerda, a defendo e vou defendê-la", disse Gabriel Boric.

